Evasione Iva: Italia primo Paese nella Ue, perdite per 30,1 miliardi (Di venerdì 3 dicembre 2021) E' quanto emerge dal rapporto sull'Iva della Commissione Ue che sottolinea come l'Unione abbia perso 134 miliardi nel 2019. Bacchettata al governo Italiano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 3 dicembre 2021) E' quanto emerge dal rapporto sull'Iva della Commissione Ue che sottolinea come l'Unione abbia perso 134nel 2019. Bacchettata al governono L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Italia : L'Italia ha perso oltre 30 miliardi di entrate Iva a causa dell'evasione - FirenzePost : Evasione Iva: Italia primo Paese nella Ue, perdite per 30,1 miliardi - tisvampu : RT @Michele02828265: L'Italia vede la maggior evasione fiscale in Europa e tra le + alte al mondo. Ultimo dato emerso: 30 miliardi di Euro… - lauraarduini : RT @confundustria: IVA, l’Italia resta prima in Europa per evasione: 30 miliardi. - CHEfa71 : RT @confundustria: IVA, l’Italia resta prima in Europa per evasione: 30 miliardi. -