Eric Bischoff: “Il mio ultimo periodo in WWE diviso tra rimpianti e perdite di tempo” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Negli ultimi tempi, Eric Bischoff ha avuto parecchio da ridire nei confronti dell’AEW e del suo prodotto, spesso con un piglio molto critico che ha provocato anche la risposta un po’ stizzita di Tony Khan. Tuttavia, in una recente intervista per Oral Session, podcast condotto da Renee Paquette (ex intervistatrice della WWE e attuale moglie di Jon Moxley), “Easy E” si è soffermato molto sulla WWE e sul suo ultimo periodo alla corte dei McMahon. L’ex mente della WCW ha parlato di rimpianti ma anche di quelle che per lui erano grosse perdite di tempo, ovvero i meeting di produzione. Di seguito un estratto delle conversazione. Le parole di Bischoff Sui rimpianti riguardo l’ultima esperienza in WWE: “Ho fatto la cazzata di ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 dicembre 2021) Negli ultimi tempi,ha avuto parecchio da ridire nei confronti dell’AEW e del suo prodotto, spesso con un piglio molto critico che ha provocato anche la risposta un po’ stizzita di Tony Khan. Tuttavia, in una recente intervista per Oral Session, podcast condotto da Renee Paquette (ex intervistatrice della WWE e attuale moglie di Jon Moxley), “Easy E” si è soffermato molto sulla WWE e sul suoalla corte dei McMahon. L’ex mente della WCW ha parlato dima anche di quelle che per lui erano grossedi, ovvero i meeting di produzione. Di seguito un estratto delle conversazione. Le parole diSuiriguardo l’ultima esperienza in WWE: “Ho fatto la cazzata di ...

Zona_Wrestling : #WWE Eric Bischoff: 'Il mio ultimo periodo in WWE diviso tra rimpianti e perdite di tempo' - - Zona_Wrestling : #WWE Eric Bischoff: 'E' stato difficile lavorare con Goldberg' - - SpazioWrestling : WWE: Eric Bischoff spiega perchè Vince McMahon non venderà mai #WWE #VinceMcMahon - IsolaWrestling : ERIC BISCHOFF: “ECCO PERCHÉ VINCE MCMAHON NON VENDERÀ MAI LA WWE” - Zona_Wrestling : #WWE Eric Bischoff: 'Ecco perché Vince McMahon non venderà mai la WWE' - -

Ultime Notizie dalla rete : Eric Bischoff I migliori match ad eliminazione di Survivor Series Team Bischoff vs Team Austin (Survivor Series 2003) Il 2003 della WWE venne in parte monopolizzato dal feud fra Eric Bischoff e Steve Austin per il controllo di Raw. Stone Cold costretto lontano dal ...

I migliori match ad eliminazione di Survivor Series Team Bischoff vs Team Austin (Survivor Series 2003) Il 2003 della WWE venne in parte monopolizzato dal feud fra Eric Bischoff e Steve Austin per il controllo di Raw. Stone Cold costretto lontano dal ...

WWE: Triple H non sostituirà Vince McMahon, parola di Eric Bischoff SpazioWrestling.it WWE: Triple H non sostituirà Vince McMahon, parola di Eric Bischoff Eric Bischoff è un veterano nel mondo del wrestling professionistico ed è senza dubbio una delle più grandi menti che ci abbia mai lavorato. È anche ben consapevole del cambiamento del panorama del wr ...

Eric Bischoff parla del panorama professionistico del wrestling Eric Bischoff parla di come si misura il successo di una federazione e della situazione del panorama professionistico del wrestling ...

Teamvs Team Austin (Survivor Series 2003) Il 2003 della WWE venne in parte monopolizzato dal feud frae Steve Austin per il controllo di Raw. Stone Cold costretto lontano dal ...Teamvs Team Austin (Survivor Series 2003) Il 2003 della WWE venne in parte monopolizzato dal feud frae Steve Austin per il controllo di Raw. Stone Cold costretto lontano dal ...Eric Bischoff è un veterano nel mondo del wrestling professionistico ed è senza dubbio una delle più grandi menti che ci abbia mai lavorato. È anche ben consapevole del cambiamento del panorama del wr ...Eric Bischoff parla di come si misura il successo di una federazione e della situazione del panorama professionistico del wrestling ...