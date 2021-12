Equitazione | evento finale per il progetto di formazione Fise per le donne ‘Fearless Girls’

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La Federazione Italiana Sport Equestri,, che da sempre mette la figura della donna al centro della propria disciplina sportiva, è scesa in campo con la prima edizione di undi, gratuito, rivolto esclusivamente alle, denominatosenza paura). Puntare a posizioni o ruoli apicali e gerarchicamente più elevati nell’ambito degli organi federali con l’obiettivo di dare il giusto risalto che la donna deve rivestire nella società contemporanea, è la mission del. Oggi, nell’Aula Magna della Scuola dello Sport, è stato il grande momento che ha premiato l’impegno, la costanza e la determinazione di questesenza paura. Alla Graduation Ceremony 22 partecipanti, suddivise in 4 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Equitazione evento

Adnkronos

... familiare, volontario, coach e che in ognisi crei un'atmosfera unica, si respiri ... vengono praticati anche bocce, calcio, bowling, scherma,e basket. LA STORIA DEL MOVIMENTO - ...... atletica leggera, orienteering, nuoto, calcio, basket, tennistavolo edrivolte a ... L'è accreditato con crediti ECM per le professioni sanitarie. Vi sarà la diretta Facebook dell'...Parlando dell'impatto economico delle attività equestri, oggetto dello studio della Luiss, Schiavolin è tornato sulla Milano Jumping Cup, che ha vissuto la prim ...Roma, 1 dic. - "La Fise organizza il concorso di Piazza di Siena che è un must paragonabile al Wimbledon del tennis. Il prossimo anno la Federazione Internazion ...