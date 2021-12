Emma, significato e origine del nome (Di venerdì 3 dicembre 2021) Emma ha conosciuto una crescita esponenziale tra i nomi attribuiti alle neonate nel nostro Paese, nel giro di vent’anni; si tratta di un nome di origine germanica, attestato fin dal VII secolo in forme quali i femminili Emma, Imma, Ima e anche i maschili Immo ed Emmo. Anche se l’etimologia non è completamente certa, viene generalmente considerato, così come Irma, un ipocoristico di altri nomi germanici che cominciano con la radice irmin o ermen, come Ermengarda, Ermentrude ed Ermenegildo. Ha il significato di”grande”, “potente”, ma anche “intero”, “universale”; può infine essere anche teoforica, e richiamare un nome alternativo del dio Odino, “Irmin”. Altre ipotes, giudicate meno attendibili, lo riconducono al germanico amals o imme (“valoroso”), al norreno imr (“lupo”), e infine a una ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 3 dicembre 2021)ha conosciuto una crescita esponenziale tra i nomi attribuiti alle neonate nel nostro Paese, nel giro di vent’anni; si tratta di undigermanica, attestato fin dal VII secolo in forme quali i femminili, Imma, Ima e anche i maschili Immo ed Emmo. Anche se l’etimologia non è completamente certa, viene generalmente considerato, così come Irma, un ipocoristico di altri nomi germanici che cominciano con la radice irmin o ermen, come Ermengarda, Ermentrude ed Ermenegildo. Ha ildi”grande”, “potente”, ma anche “intero”, “universale”; può infine essere anche teoforica, e richiamare unalternativo del dio Odino, “Irmin”. Altre ipotes, giudicate meno attendibili, lo riconducono al germanico amals o imme (“valoroso”), al norreno imr (“lupo”), e infine a una ...

