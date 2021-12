Elettra Lamborghini in versione Babbo Natale, guarda che regalo sexy per i follower (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Il mio regalo per te, il mio regalo è…” canta Elettra Lamborghini in un video social, vestita da Babbo Natale sexy. Poi mostra ai follower il suo dono speciale, sollevando l’orlo della gonna e mostrando il so lato B esplosivo. Un pensiero che i follower hanno gradito parecchio… “Babbo Natale + panettone”, scrive qualcuno. “Io ti amo” replica qualcun’altro. “Sei unica”, “Lo sto guardando in loop”, commentano molti. E poi cuori social a non finire per Elettra che con il suo siparietto ha regalato risate ed emozioni. Ironica e spregiudicata, si diverte a stupire i follower con le sue trovate sexy, e dopo aver alzato la gonna è la prima ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Il mioper te, il mioè…” cantain un video social, vestita da. Poi mostra aiil suo dono speciale, sollevando l’orlo della gonna e mostrando il so lato B esplosivo. Un pensiero che ihanno gradito parecchio… “+ panettone”, scrive qualcuno. “Io ti amo” replica qualcun’altro. “Sei unica”, “Lo stondo in loop”, commentano molti. E poi cuori social a non finire perche con il suo siparietto ha regalato risate ed emozioni. Ironica e spregiudicata, si diverte a stupire icon le sue trovate, e dopo aver alzato la gonna è la prima ...

