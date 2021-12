Elettra Lamborghini in versione Babbo Natale fa impazzire i follower - FOTO (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Il mio regalo per te, il mio regalo è..." cosi ha cantato Elettra Lamborghini in un video social. Vestita da Babbo Natale con un completino sexy, la Lamborghini ha poi mostra ai suoi follower e fan... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Il mio regalo per te, il mio regalo è..." cosi ha cantatoin un video social. Vestita dacon un completino sexy, laha poi mostra ai suoie fan...

AntoLiga6 : Questo centro estetico ha la playlist estate 2019. Sembra passata una vita da “Elettraaaaaa Elettra Lamborghini” - rockolpoprock : Parliamo della canzone natalizia di Elettra Lamborghini? - artnewsit : Ascolta #MusicExpress! In questo numero: Cesare Cremonini, Rkomi ft. Elodie, Ed Sheeran & Elton John, Elettra Lambo… - erichman7 : @AngelsOfLove12 Beh elettra Lamborghini è una comica.. Diciamo sui generis... ?? - palermomaniait : Elettra Lamborghini in versione Babbo Natale sexy per i follower - -