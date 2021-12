Eitan torna in Italia dopo 84 giorni: è atterrato a Bergamo il volo partito da Tel Aviv. I legali della zia Aya: “Ora sia tutelata la sua privacy” (Di venerdì 3 dicembre 2021) È atterrato alle 22 allo scalo di Orio al Serio il volo Ryanair che ha riportato in Italia Eitan, 6 anni, unico sopravvissuto all’incidente della funivia del Mottarone del 23 maggio scorso sul lago Maggiore. Il volo era partito poco dopo le 19, ora locale, dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Con il bambino hanno viaggiato la zia Aya Biran Nirko, suo marito Or e le loro due figlie. Con un volo Tel Aviv-Bergamo Eitan fa così rientro nella sua nuova casa Italiana in provincia di Pavia. Ad attenderlo ci saranno i nonni paterni, come ha spiegato un portavoce della famiglia Biran aggiungendo: “dopo 84 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Èalle 22 allo scalo di Orio al Serio ilRyanair che ha riportato in, 6 anni, unico sopravvissuto all’incidentefunivia del Mottarone del 23 maggio scorso sul lago Maggiore. Ilerapocole 19, ora locale, dall’aeroporto Ben Gurion di Tel. Con il bambino hanno viaggiato la zia Aya Biran Nirko, suo marito Or e le loro due figlie. Con unTelfa così rientro nella sua nuova casana in provincia di Pavia. Ad attenderlo ci saranno i nonni paterni, come ha spiegato un portavocefamiglia Biran aggiungendo: “84 ...

Advertising

ippolitipaolo74 : Eitan in volo da Tel Aviv a Milano a 84 giorni dal rapimento: torna con la zia nella casa dov'è cresciuto - PaganiCarlo : RT @La_Prealpina: Il ritorno di Eitan in Italia - tvsvizzera : Il bimbo, sopravvissuto alla tragedia del #Mottarone e conteso dalle famiglie dei genitori, rientra nella notte in… - Fiorells69 : RT @ilmessaggeroit: Eitan in volo da Tel Aviv a Milano a 84 giorni dal rapimento: torna con la zia nella casa dov'è cresciuto - La_Prealpina : Il ritorno di Eitan in Italia -