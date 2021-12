Eitan è tornato in Italia, atterrato il volo da Tel Aviv: con il sopravvissuto alla strage del Mottarone gli zii paterni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il piccolo Eitan è arrivato in Italia, dove è atterrato poco fa all’aeroporto di Orio al Serio, Bergamo il volo che lo ha riportato a casa da Tel Aviv. Il bambino, sopravvissuto alla strage del Mottarone, è stato in Israele per 84 giorni, rapito dal nonno materno dopo la tragedia che ha spazzato via la sua famiglia. Insieme a lui sull’aereo gli zii e i cugini con cui vivrà da oggi in poi. atterrato l’aereo che ha riportato Eitan in Italia Il volo Ryanair con a bordo Eitan, gli zii paterni Aya Biran Nirko e Or e le due cugine, è atterrato a Orio al Serio, Bergamo, alle 22 circa, dopo essere partito ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il piccoloè arrivato in, dove èpoco fa all’aeroporto di Orio al Serio, Bergamo ilche lo ha riportato a casa da Tel. Il bambino,del, è stato in Israele per 84 giorni, rapito dal nonno materno dopo la tragedia che ha spazzato via la sua famiglia. Insieme a lui sull’aereo gli zii e i cugini con cui vivrà da oggi in poi.l’aereo che ha riportatoinIlRyanair con a bordo, gli ziiAya Biran Nirko e Or e le due cugine, èa Orio al Serio, Bergamo, alle 22 circa, dopo essere partito ...

