Eitan è arrivato in Italia. La famiglia: «Ora si spengano i riflettori» (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo 84 giorni dal suo rapimento, Eitan Biran è tornato in Italia. Il volo con cui è partito dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv è arrivato verso le 22 allo scalo di Orio al Serio, vicino Bergamo. Eitan è l'unico sopravvissuto della strage del Mottarone del 23 maggio scorso. Con lui durante il volo erano presenti anche la zia Aya Biran Nirko e il marito Or. I legali della famiglia di Aya Biran hanno spiegato che il bambino, 6 anni, è tornato in Italia «stabilmente». Ora l'obiettivo per la famiglia che sta accudendo il bambino dopo la perdita dei genitori è quella di cominciare un «un percorso di crescita più sereno, senza riflettori sulla sua vita privata». A inzio settembre Eitan era stato rapito e portato in Israele dal nonno ...

