Eitan Biran, il bambino oggi rientra in Italia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si attende oggi il rientro di Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone. Il bambino è stato a lungo protagonista della discussione tra la famiglia del padre e della madre che ne richiedevano l’affidamento. oggi Eitan torna finalmente in Italia. Il rientro a casa di Eitan Il bambino a tre mesi di distanza da quando è stato portato in Israele, insieme alla zia paterna Aya Biran, suo marito Or Nirko e alle due cuginette, tornerà nella casa di Travaco’ Siccomario.Questo è quanto deciso dopo un lungo iter di cui è stato protagonista, senza però volerlo. Tutto è cominciato il 23 maggio, giorno in cui i suoi genitori, il fratellino, e i bisnonni hanno perso tragicamente la vita, insieme ad altre nove ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si attendeil rientro di, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone. Ilè stato a lungo protagonista della discussione tra la famiglia del padre e della madre che ne richiedevano l’affidamento.torna finalmente in. Il rientro a casa diIla tre mesi di distanza da quando è stato portato in Israele, insieme alla zia paterna Aya, suo marito Or Nirko e alle due cuginette, tornerà nella casa di Travaco’ Siccomario.Questo è quanto deciso dopo un lungo iter di cui è stato protagonista, senza però volerlo. Tutto è cominciato il 23 maggio, giorno in cui i suoi genitori, il fratellino, e i bisnonni hanno perso tragicamente la vita, insieme ad altre nove ...

