Ecco Draghi l’immigrazionista: “Sono risorse, rafforzare flussi legali” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic – Mario Draghi l’immigrazionista ci mancava. Non che sia una sorpresa, sia chiaro, ma sul tema dei clandestini da “legalizzare” in quanto “risorse” forse c’era stato – finora – meno rumore. Ma Ecco che ai Med Dialogues il nostro premier ci rassicura anche su questo ambito, come riporta l’Ansa. Draghi l’immigrazionista e la solita tattica: legalizzare gli illegali Draghi l’immigrazionista ci regala la perla che – c’è da scommetterci – in mezzo a un mare di belle parole e obiettivi “scontati” sarà l’unica ad avere una concretezza. Ovvero la seguente: per i migranti (giammai chiamarli con il loro nome, ovvero clandestini) l’obiettivo è “proteggere i più deboli con cordoni umanitari dai paesi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic – Marioci mancava. Non che sia una sorpresa, sia chiaro, ma sul tema dei clandestini da “zzare” in quanto “” forse c’era stato – finora – meno rumore. Mache ai Med Dialogues il nostro premier ci rassicura anche su questo ambito, come riporta l’Ansa.e la solita tattica:zzare gli ilci regala la perla che – c’è da scommetterci – in mezzo a un mare di belle parole e obiettivi “scontati” sarà l’unica ad avere una concretezza. Ovvero la seguente: per i migranti (giammai chiamarli con il loro nome, ovvero clandestini) l’obiettivo è “proteggere i più deboli con cordoni umanitari dai paesi ...

