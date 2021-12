Ecco dove sta andando il mercato televisivo italiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il mercato tv supera la pandemia ItaliaOggi, pagina 17, di Andrea Secchi. Non solo un recupero della perdita di ricavi del 2020, ma anche un incremento rispetto al 2019. Così chiuderà quest’anno il mercato televisivo italiano secondo i dati del nuovo rapporto ITMedia Consulting in uscita il 7 dicembre. La crescita stimata è del 5,2% e il totale dei ricavi torna sopra gli 8 miliardi di euro (8,07 mld), a fronte dei 7,7 miliardi dello scorso anno e dei 7,9 miliardi di due anni fa. Cresce a doppia cifra la pubblicità (+10,2%), del 4,1% il canone per la Rai e dell’1,6% la pay tv. Le due risorse principali del mercato sono quindi sostanzialmente ai livelli pre-pandemia, ma la loro composizione in realtà è mutata. La raccolta pubblicitaria si sta infatti spostando verso l’online, sia per la presenza di ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 3 dicembre 2021) Iltv supera la pandemia ItaliaOggi, pagina 17, di Andrea Secchi. Non solo un recupero della perdita di ricavi del 2020, ma anche un incremento rispetto al 2019. Così chiuderà quest’anno ilsecondo i dati del nuovo rapporto ITMedia Consulting in uscita il 7 dicembre. La crescita stimata è del 5,2% e il totale dei ricavi torna sopra gli 8 miliardi di euro (8,07 mld), a fronte dei 7,7 miliardi dello scorso anno e dei 7,9 miliardi di due anni fa. Cresce a doppia cifra la pubblicità (+10,2%), del 4,1% il canone per la Rai e dell’1,6% la pay tv. Le due risorse principali delsono quindi sostanzialmente ai livelli pre-pandemia, ma la loro composizione in realtà è mutata. La raccolta pubblicitaria si sta infatti spostando verso l’online, sia per la presenza di ...

