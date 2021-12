“É sempre mezzogiorno” | corzetti ai frutti di mare di Ivano Ricchebono

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La squadra del, oggi, raggiunge un traguardo importante, quello della puntata numero 250. Un successo insperato, che è giusto festeggiare con premi ricchi ed amici speciali e… arroganti!arriva in cucina per preparare una ricetta della tradizione, quella deiaidi. Ingredienti 280 g farina 0, 2 uova, 40 g vino bianco, 1 mazzetto di maggiorana, 1 cucchiaio di olio evo, sale 100 g cozze sgusciate, 100 g vongole sgusciate, 100 g fasolari sgusciati, 5 gamberi viola, 5 scampi, 2 calamari medi, 1 scalogno, 1 spicchio d’aglio, 1 bicchiere di vino bianco, 100 g pomodorini, 1 peperoncino, 1 noce di burro, 1 bicchiere di fumetto di pesce, prezzemolo, olio evo, sale e pepe Procedimento Prepariamo la pasta, in una ciotola, o in planetaria, ...