"È normale o è gay?": così Katia Ricciarelli sdogana l'omofobia al Grande Fratello Vip | VIDEO

Anno 2021, Cinecittà: e ancora dobbiamo ascoltare, in diretta televisiva, persone che parlano di omosessualità come fosse un qualcosa di anormale. È accaduto di nuovo al Grande Fratello Vip, dove Katia Ricciarelli si è resa protagonista di un discorso – dai contorni evidentemente omofobi – davanti alle telecamere che, in maniera perpetua, immortalano tutti gli istanti di ogni singola giornata dei concorrenti chiusi nella Casa e concorrenti del reality show.

Katia: "Ma Biagio è normale o gay?"#GFVIP pic.twitter.com/t1bU5ObP5E — Roberto Mallò (@robymallo) December 2, 2021

Katia Ricciarelli e la distinzione tra i gay e i normali al Grande Fratello

"Ma Biagio è normale o è gay?"

