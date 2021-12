(Di venerdì 3 dicembre 2021) Non ce l’ha fatta: l’alto prelato si è spento ieri sera stroncato dal coronavirus. Da oltre un mese era intubato in terapia intensiva nella clinica universitaria di Lowen (Lovanio) in Belgio dopo aver contratto il Covid probabilmente adurante unin Slovacchia conFrancesco. La situazione si era aggravata ieri mattina. Solo nel maggio scorso il Pontefice lo aveva scelto comepresso l’Unione Europea a Bruxelles, dopo essere stato per sette anni e mezzonel Venezuela tormentato da rivolte politiche, rivoluzioni di piazza e crisi economica. È: si è spento ieri sera stroncato dal Covid Il coronavirus ha fatto ...

AGisotti : È morto monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico presso l’Unione Europea. Un uomo di grande equilibrio e intellig… - SkyTG24 : Covid, morto monsignor Aldo Giordano: era stato contagiato a settembre durante un viaggio - Da16481735 : RT @MediasetTgcom24: Morto di Covid monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico all'Ue #greenpass - SecolodItalia1 : È morto Monsignor Giordano, nunzio apostolico alla Ue. Si era contagiato a settembre in viaggio col Papa… - Uleprr : Se non era vaccinato il titolo era morto di covid il monsignor NOVAX... -

Aldo Giordano , 67enne di origini cuneesi, dallo scorso maggio nunzio apostolico della Santa Sede presso l'Unione Europea a Bruxelles, èoggi di . Come rivela la Diocesi di Cuneo, ...Aldo Giordano Da 'la Stampa' Èieri nella clinica universitaria di Lowen, in Belgio, dove era ricoverato in terapia intensiva,Aldo Giordano, 67 anni, nunzio apostolico della ...Aldo Giordano non aveva completato il ciclo di vaccinazioni ed era stato ricoverato in terapia intensiva nella clinica universitaria di Lowen, in Belgio. APPROFONDIMENTI PERSONE Monsignor Aldo Giordan ...67 anni, sacerdote dal '79, si era ammalato di Covid a settembre. Era stato segretario Ccee e nunzio in Venezuela. Le condoglianze di Sassoli (Parlamento europeo) ...