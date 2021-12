“È lei la donna che ho scelto”. Marcello Messina presenta la nuova fidanzata: per lei ha lasciato Uomini e Donne (Di venerdì 3 dicembre 2021) A Uomini e Donne nelle ultime settimane la temperatura dello studio si è alzata oltre i limiti di guardia. Non che solitamente l’atmosfera sia rilassata e gioviale, ma insomma spesso e volentieri le questioni amorose hanno il sopravvento su punzecchiature e diatribe. Invece a scaldare gli animi ci hanno pensato due personaggi molto in vista nel dating show di Maria De Filippi. Parliamo di Armando Incarnato e Marcello Messina. Il primo si conosce. Zero peli sulla lingua e dritto al punto. Come quando ha accusato proprio il secondo di strumentalizzare la trasmissione. Quando Marcello si è presentato in studio e ha detto di aver conosciuto una donna fuori dal programma apriti cielo! La bomba è scoppiata e subito sono piovuti i commenti dei telespettatori. C’è chi sposa ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Anelle ultime settimane la temperatura dello studio si è alzata oltre i limiti di guardia. Non che solitamente l’atmosfera sia rilassata e gioviale, ma insomma spesso e volentieri le questioni amorose hanno il sopravvento su punzecchiature e diatribe. Invece a scaldare gli animi ci hanno pensato due personaggi molto in vista nel dating show di Maria De Filippi. Parliamo di Armando Incarnato e. Il primo si conosce. Zero peli sulla lingua e dritto al punto. Come quando ha accusato proprio il secondo di strumentalizzare la trasmissione. Quandosi èto in studio e ha detto di aver conosciuto unafuori dal programma apriti cielo! La bomba è scoppiata e subito sono piovuti i commenti dei telespettatori. C’è chi sposa ...

