È diventata mamma della piccola Giulia: “La vita ci ha messo davanti una bella sfida”, parole da brividi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Da qualche ora, è diventata mamma della piccola Giulia: “La vita ci ha messo davanti una bella sfida”, parole davvero da brividi. Una notizia davvero fantastica: è diventata mamma della piccola Giulia! A darne l’annuncio, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Con una foto che mostra lo splendido fiocco rosa, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 3 dicembre 2021) Da qualche ora, è: “Laci hauna”,davvero da. Una notizia davvero fantastica: è! A darne l’annuncio, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Con una foto che mostra lo splendido fiocco rosa, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Italia_Notizie : Skin è diventata mamma a 54 anni: “Io e Ladyfag proviamo per la bambina un amore incondizionato” - FQMagazineit : Skin è diventata mamma a 54 anni: “Io e Ladyfag proviamo per la bambina un amore incondizionato” - ElectraGaunt : Mamma mia che vomito è diventata questa trasmissione. Oggi ho visto il daytime solo per Guido e Virginia. #Amicispoiler - VirginRadioIT : Skin è diventata mamma: è nata la piccola Lev Lylah ?? Guarda le foto Congratulazioni a Rayne Baron e alla voce degl… - DonnaGlamour : Skin è diventata mamma: le prime foto della figlia -