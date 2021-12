Dybala, novità importanti sul rinnovo: preoccupazione tra i tifosi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sembrava tutto fatto tra la Juventus e Dybala per il rinnovo; ad oggi, però, la firma non è ancora arrivata e tifosi iniziano a preoccuparsi. Dybala (Getty Images)La Juventus, contro la Salernitana, ha trovato una vittoria di vitale importanza per il discorso quarto posto; il successo dell’Arechi, infatti, ha permesso agli uomini di Allegri di non perdere ulteriore terreno dall’Atalanta distante sette punti. Il due a zero è stato firmato da Dybala e Morata con l’argentino autore di una grande prestazione nonostante il rigore sbagliato nel finale. Il numero dieci si è confermato fondamentale per i propri compagni; dal suo sinistro sono partite tutte le azioni più pericolose. La Juventus, con Dybala in forma, alza notevolmente la qualità del gioco. Il problema è che il club rischia di ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sembrava tutto fatto tra la Juventus eper il; ad oggi, però, la firma non è ancora arrivata einiziano a preoccuparsi.(Getty Images)La Juventus, contro la Salernitana, ha trovato una vittoria di vitale importanza per il discorso quarto posto; il successo dell’Arechi, infatti, ha permesso agli uomini di Allegri di non perdere ulteriore terreno dall’Atalanta distante sette punti. Il due a zero è stato firmato dae Morata con l’argentino autore di una grande prestazione nonostante il rigore sbagliato nel finale. Il numero dieci si è confermato fondamentale per i propri compagni; dal suo sinistro sono partite tutte le azioni più pericolose. La Juventus, conin forma, alza notevolmente la qualità del gioco. Il problema è che il club rischia di ...

