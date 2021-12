Dottorando italiano ucciso a New York, accoltellato un altro italiano: fermato 25enne membro della gang “Everybody killer” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Era di Alba e studiava alla Columbia. Fatale una coltellata all’addome. Poco distante è stato assalito anche un turista Leggi su lastampa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Era di Alba e studiava alla Columbia. Fatale una coltellata all’addome. Poco distante è stato assalito anche un turista

Advertising

Corriere : Davide Giri, dottorando italiano della Columbia, ucciso a New York: accoltellato vici... - HuffPostItalia : Dottorando italiano ucciso alla Columbia University a New York - Italia_Notizie : Davide Giri, dottorando italiano alla Columbia, è stato ucciso a New York - domchovien : Davide Giri, dottorando alla #ColumbiaUniversity, era ingegnere elettronico del Politecnico di #Torino. Ucciso ment… - EnricoVerga : RT @momentosera: #NewYork, studente italiano accoltellato vicino al campus. #DavideGiri, 30 anni, dottorando della Columbia, sarebbe stato… -