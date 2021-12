Djokovic: "Caso Shuai Peng? Pieno sostegno alla Wta" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il numero 1 del mondo Novak Djokovic si è detto d'accordo con la decisione della Wta di sospendere i tornei in Cina fino a quando non ci saranno maggiori informazioni sulle condizioni della giocatrice ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il numero 1 del mondo Novaksi è detto d'accordo con la decisione della Wta di sospendere i tornei in Cina fino a quando non ci saranno maggiori informazioni sulle condizioni della giocatrice ...

