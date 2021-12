Disney, la prima volta di una donna alla presidenza: chi è Susan Arnold e le sfide che la aspettano (Di venerdì 3 dicembre 2021) In quasi 100 anni di vita non era mai successo. Finalmente Walt Disney ha una donna ai vertici. Susan Arnold è stata nominata presidente del consiglio di amministrazione ed è la prima volta. alla fine dell’anno prenderà il posto di Bob Iger, l’ex amministratore delegato di Disney che ha trasformato con la società a suon di shopping, portando in casa di Topolino colossi come Pixar Animation, Marvel Studios e Lucasfilm. L’uscita di Iger segna la chiusura di un capitolo importante per Disney e consolida la leadership del suo successore, l’amministratore delegato Bob Chapek. Iger è stato alla guida di Disney dal 2005 al 2020 e nominato presidente del consiglio di amministrazione nel 2012. Ora anche questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) In quasi 100 anni di vita non era mai successo. Finalmente Waltha unaai vertici.è stata nominata presidente del consiglio di amministrazione ed è lafine dell’anno prenderà il posto di Bob Iger, l’ex amministratore delegato diche ha trasformato con la società a suon di shopping, portando in casa di Topolino colossi come Pixar Animation, Marvel Studios e Lucasfilm. L’uscita di Iger segna la chiusura di un capitolo importante pere consolida la leadership del suo successore, l’amministratore delegato Bob Chapek. Iger è statoguida didal 2005 al 2020 e nominato presidente del consiglio di amministrazione nel 2012. Ora anche questo ...

Advertising

mtrgreco : 3b- Abbiamo dovuto attendere il 2009 per la prima protagonista di colore in un film Disney (la Principessa e il Ran… - CaloreGiacomo : @borghi_claudio Che orrore.. mi dispiace per la Disney. È vero che tutto ciò che è bello prima o poi finisce - JustAnOldDiary : RT @JeAVRIL93: 3. Personaggio più sottovalutato ne potrei citare vari ma vado con Megara, donna forte e indipendente spesso dimenticata no… - JeAVRIL93 : 3. Personaggio più sottovalutato ne potrei citare vari ma vado con Megara, donna forte e indipendente spesso dimen… - macampoansa : Il miracolo della creazione di qualcosa di bello, di unico, che prima non c’era. Qui “Something' The Beatles: Get B… -