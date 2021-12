Disagi fuori dalla Pascoli negli orari di ingresso e uscita da scuola | Picariello | “Trovare una soluzione”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Parcheggi selvaggi, ingorghi e file. E’ insostenibile la situazione che ogni giorno si viene a creare nei pressi dell’istituto, in via Pertini,di”. Così in una nota stampa Antonio, consigliere comunale di ‘Città Aperta’ e componente della commissione che si occupa, tra le altre, di traffico e parcheggi. “Tra auto parcheggiate in doppia fila, sui marciapiedi e sulle strisce pedonali – spiega– in via Pertini spesso regna il caos più assoluto, come più volte denunciato da diversi genitori degli alunni. Una problematica che si accentua, come prevedibile, nei giorni di pioggia e di maltempo”. “C’è la questione traffico, che ne chiama in ...