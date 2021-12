Diretta Grande Fratello Vip: puntata di venerdì 3 dicembre (Di venerdì 3 dicembre 2021) Diretta Grande Fratello Vip 6 di venerdì 3 dicembre. Per la ventiquattresima puntata nuovi scontri ed accesi dibattiti. Ecco i dettagli Diretta Grande Fratello Vip 6, anche la ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip riserva per i vipponi nuovi scontri, nuovi chiarimenti e inedite sorprese. Chi abbandonerà la Casa questa sera? Il GF riparte da… La nuova puntata inizia con tanti colpi di scena, dalle nuove dichiarazioni di Alex Belli verso Soleil Sorge, ai nuovi baci di Sophie e Gianmaria, fino ad arrivare all’avvicinamento tra Miriana e Biagio. Uno scontro tutto al femminile…Uno scontro tra la maturità, la vita vissuta e la gavetta e dall’altra parte la ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 dicembre 2021)Vip 6 di. Per la ventiquattresimanuovi scontri ed accesi dibattiti. Ecco i dettagliVip 6, anche la ventiquattresimadelVip riserva per i vipponi nuovi scontri, nuovi chiarimenti e inedite sorprese. Chi abbandonerà la Casa questa sera? Il GF riparte da… La nuovainizia con tanti colpi di scena, dalle nuove dichiarazioni di Alex Belli verso Soleil Sorge, ai nuovi baci di Sophie e Gianmaria, fino ad arrivare all’avvicinamento tra Miriana e Biagio. Uno scontro tutto al femminile…Uno scontro tra la maturità, la vita vissuta e la gavetta e dall’altra parte la ...

Advertising

Confindustria : Sta per iniziare #Connext, la 2a edizione del nostro grande incontro di partenariato industriale. Vi aspettiamo ogg… - GrandeFratello : A grande richiesta tornano... i tutorial di ballo di Ainett! ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - meli_mf_ : RT @GrandeFratello: A grande richiesta tornano... i tutorial di ballo di Ainett! ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Se… - 361_magazine : - Linda3712189723 : RT @GrandeFratello: A grande richiesta tornano... i tutorial di ballo di Ainett! ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Se… -