Difesa europea? Per ora può nascere quella mediterranea sul gas (Di venerdì 3 dicembre 2021) Patto a tre sulla Difesa tra Israele, Cipro e Grecia con un occhio particolare rivolto al dossier energetico. I ministri dei tre Paesi si incontrano nuovamente per l’attivazione di un meccanismo trilaterale per la Difesa e la sicurezza e per attivare materialmente nuove modalità di cooperazione tra le loro forze armate. Si tratta del cipriota Charalambos Petrides, del greco Nikolaos Panagiotopoulos e del generale Yousef Al-Hnaity. In attesa della Difesa comune europea, per ora può nascere quella mediterranea coagulatasi sul gas. TRILATERALE Se da un lato l’Egitto sta assumendo progressivamente lo status di hub energetico in Medio Oriente, la Grecia può diventarlo per quanto concerne l’Europa vista la presenza sul suo suolo dei gasdotti Tap, Tanap e Eastmed (quando sarà ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 dicembre 2021) Patto a tre sullatra Israele, Cipro e Grecia con un occhio particolare rivolto al dossier energetico. I ministri dei tre Paesi si incontrano nuovamente per l’attivazione di un meccanismo trilaterale per lae la sicurezza e per attivare materialmente nuove modalità di cooperazione tra le loro forze armate. Si tratta del cipriota Charalambos Petrides, del greco Nikolaos Panagiotopoulos e del generale Yousef Al-Hnaity. In attesa dellacomune, per ora puòcoagulatasi sul gas. TRILATERALE Se da un lato l’Egitto sta assumendo progressivamente lo status di hub energetico in Medio Oriente, la Grecia può diventarlo per quanto concerne l’Europa vista la presenza sul suo suolo dei gasdotti Tap, Tanap e Eastmed (quando sarà ...

