Dici scemenze e fai danni Burioni lo inchioda? Quando si fanno esperimenti | la replica da brividi di Claudio Borghi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Robertolitigano di nuovo e a colpi di cinguettii se la danno di santa ragione. Questa volta, comincia il virologo. E questa volta, lo scontro non avviene sul vaccino anti Covid in generale ma nello specifico su quello per i bambini. "in agosto dice una scemenza ("il vaccino non ha senso per i bambini") e io gli rispondo che non ha senso solo per quelli sotto i 12 anni (per i quali allora non c'era vaccino, perché non ancora approvato)", scrive su Twitter. "Identica cosa era capitata con 'i vaccini inducono le mutazioni'. Scrivo un lungo thread per spiegare a un amico che non è così, ma dal mio discorso vengono estrapolati due tweet che sembrano dire il contrario (i primi due)", quindi il virologo mostra i post che sembrano ...