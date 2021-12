Diario di una schiappa: esce oggi su Disney+ (Di venerdì 3 dicembre 2021) Diario di una schiappa: esce oggi, il 3 dicembre 2021, il lungometraggio animato sulla piattaforma Disney+ oggi, 3 dicembre, esce su Disney+ Diario di una schiappa, basato sul primo dei best seller firmati dalla penna di Jeff Kinney. Diretto da Swinton Scott (Futurama) e scritto e prodotto da Jeff Kinney, questa nuova avventura animata targata 20th Century Animation sarà disponibile per gli abbonati alla piattaforma Disney +. Nella versione originale il film vanta le voci di Brady Noon (Stoffa da campioni: cambio di gioco), Ethan William Childress (mixed-ish) e Chris Diamantopoulos (Topolino). La trama Greg Heffley è un ragazzino gracile e ambizioso, con una fervida immaginazione e grandi piani per diventare ricco e ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 3 dicembre 2021)di una, il 3 dicembre 2021, il lungometraggio animato sulla piattaforma, 3 dicembre,sudi una, basato sul primo dei best seller firmati dalla penna di Jeff Kinney. Diretto da Swinton Scott (Futurama) e scritto e prodotto da Jeff Kinney, questa nuova avventura animata targata 20th Century Animation sarà disponibile per gli abbonati alla piattaforma Disney +. Nella versione originale il film vanta le voci di Brady Noon (Stoffa da campioni: cambio di gioco), Ethan William Childress (mixed-ish) e Chris Diamantopoulos (Topolino). La trama Greg Heffley è un ragazzino gracile e ambizioso, con una fervida immaginazione e grandi piani per diventare ricco e ...

