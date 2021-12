Di Biagio | “Scamacca come il primo Ibra È sfrontato e spensierato come lui”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Luigi Di, ex CT della Nazionale under 21 italiana, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport riguardo Gianluca, che lui ha fatto esordire in azzurro: “Somiglia alhimovic, quello dell’Ajax. Ancora sta completando la propria crescita propriolo svedese in quel periodo. Ma èe fa giocate di altissimo livello in modo molto naturale. Ha la tecnica di un giocatore alto 1,75 e la fisicità di uno di 1,95lui. Può diventare un centravanti di grandissimo livello”. SportFace.

Advertising

Fantacalcio : Sassuolo, Di Biagio benedice Scamacca: 'Come il primo Ibrahimovic' - CagliariNews24 : Di Biagio sul vecchio obbiettivo del Cagliari: «Scamacca somiglia al primo Ibrahimovic» - mondo_nazionale : #DiBiagio elogia #Scamacca e punta su di lui per la #Nazionale! #Azzurri #VivoAzzurro #Italia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Di Biagio: 'Scamacca è fortissimo, simile al primo Ibra' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Di Biagio: 'Scamacca è fortissimo, simile al primo Ibra' -

Ultime Notizie dalla rete : Biagio Scamacca

1 Gigi Diparla di Gianluca, attaccante del Sassuolo , alla Gazzetta dello Sport : 'Somiglia al primo Ibrahimovic, quello dell'Ajax. Ancora sta completando la propria crescita proprio come lo ...Commenta per primo Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Gigi Di, ha elogiato le doti dell'attaccante del Sassuolo, Gianluca, da tempo seguito dal club nerazzurro. 'Ritengofortissimo. E lo penso da tempo. Credevo in lui al punto da ...Luigi Di Biagio, ex CT della Nazionale under 21 italiana, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport riguardo Gianluca Scamacca, che lui ha fatto esordire in azzurro.Il Sassuolo sta spaventando tutte le grandi e lo sta facendo anche grazie alle incredibili reti di Gianluca Scamacca, che sta maturando. Di Biagio, suo ex allenatore, lo paragona a Ibrahimovic. Con la ...