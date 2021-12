Devaccinazione | cos’è | come funziona e cosa ha detto Barbara Gallavotti a DiMartedì

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 dicembre 2021). In questi giorni intensi e pieni di apprensione, durante i quali continuano a salire i contagi e la variante omicron rimane ancora in larga parte insondabile, è saltata fuori una teoria che ha dell’incredibile ma che sta prendendo piede sui social. Alcuni esponenti del gruppo antivaccinazione, sarebbero pronti a sostenere che è possibile devaccinarisi. Poi, per fortuna, nella puntata del programmadi Floris, la dott.ssaha definitivamente sfatato il mito dellapromosso dai No Vax. Leggi anche: Covid, l’incidenza continua ad aumentare Il mito dellaAlla domanda di Floris se fosse possibile realmente devaccinarsi, la biologa non ha esitato a rispondere che non assolutamente è possibile devaccinarsi. E ...