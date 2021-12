Designazioni Serie A: Roma-Inter a Di Bello, Napoli-Atalanta a Mariani. E Maresca torna ad arbitrare (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma-Inter a Di Bello di Brindisi, Napoli-Atalanta a Mariani di Aprilia: queste le scelte del designatore della Can, Gianluca Rocchi, per i due big match della sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Per l’altro anticipo del sabato, Milan-Salernitana, Rocchi ha scelto Guida di Torre Annunziata. Sarà Chiffi a fischiare in Juventus-Genoa mentre la sfida con vista sull’Europa tra Bologna e Fiorentina verrà diretta da Irrati di Pistoia. Infine torna ad arbitrare in Serie A, dopo Roma-Milan, anche Maresca che dirigerà Spezia-Sassuolo. Ecco tutte le Designazioni. MILAN – SALERNITANA Sabato 4/12 h. 15.00 GUIDA MOKHTAR – MIELE D. IV: DIONISI VAR: ORSATO AVAR: ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021)a Didi Brindisi,di Aprilia: queste le scelte del designatore della Can, Gianluca Rocchi, per i due big match della sedicesima giornata del campionato diA 2021/2022. Per l’altro anticipo del sabato, Milan-Salernitana, Rocchi ha scelto Guida di Torre Annunziata. Sarà Chiffi a fischiare in Juventus-Genoa mentre la sfida con vista sull’Europa tra Bologna e Fiorentina verrà diretta da Irrati di Pistoia. InfineadinA, dopo-Milan, ancheche dirigerà Spezia-Sassuolo. Ecco tutte le. MILAN – SALERNITANA Sabato 4/12 h. 15.00 GUIDA MOKHTAR – MIELE D. IV: DIONISI VAR: ORSATO AVAR: ...

Advertising

cmdotcom : #Arbitri #SerieA: #Roma-#Inter a Di Bello, fermato #Pairetto. #Banti al var per #Napoli-#Atalanta. Le designazioni… - LALAZIOMIA : Arbitri Serie A: Roma-Inter a Di Bello, fermato Pairetto. Banti al var per Napoli-Atalanta. Le designazioni - TuttoSalerno : Serie A, le designazioni arbitrali della 16^ giornata d'andata - CalcioPillole : Le designazioni arbitrali della sedicesima giornata di #SerieA - sportface2016 : #RomaInter a #DiBello, #NapoliAtalanta a #Mariani. #Maresca torna ad arbitrare in #SerieA: tutte le designazioni de… -