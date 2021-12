Designazioni arbitrali Serie A | sedicesima giornata | ecco la situazione

Advertising

ivangallo80 : RT @capuanogio: Le designazioni arbitrali della 16° giornata della #SerieA - fantapazzcom : Le designazioni arbitrali del 16º turno 2021/22 - BigMike94187085 : RT @MilanNewsit: Serie A, le designazioni arbitrali: Milan-Salernitana a Giua, Orsato al VAR - sportli26181512 : Serie A, le designazioni arbitrali: Milan-Salernitana a Giua, Orsato al VAR: i rendono noti i nominativi degli Arbi… - marco8600000 : @Rossonerosemper -

Ultime Notizie dalla rete : Designazioni arbitrali

TUTTO mercato WEB

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note leper la nona giornata del campionato italiano Peroni TOP10, in programma sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021. In conformità con i protocolli vigenti relativi all'attività ...Queste leper la gara in oggetto: 1' arbitro Davide Salvatore Fonti, sezione Aia di Caltanissetta, 2' arbitro, Antonio Crescendo, sezione Aia di Salerno, cronometrista, Matteo ...Calciomercato Milan: per sostituire l’infortunato Kjaer, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Luiz Felipe della Lazio I mercati di Lazio e Milan potrebbero tornare ...L'arbitro Antonio Giua dirigerà Milan-Salernitana a San Siro: scopriamo i precedenti. Ufficiali le designazioni per la 16^ giornata Serie A.