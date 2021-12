Derubavano le persone con la tecnica dell’abbraccio | banda sgominata | ecco come proteggersi

Advertising

Di D - 03/12/2021 Le autorità hanno annunciato l'indagine in stato di libertà di tre ladri che sfruttavano un metodo noto come 'tecnica dell'abbraccio' per rapinare ignareAvevano sottratto oggetti preziosi per un valore complessivo di oltre 20mila euro utilizzando la cosidetta 'tecnica dell'abbraccio', un metodo grazie al quale riuscivano ad avvicinarsi ad ...... bancomat e prepagate che recuperavano dalle borse dei portalettere, che pedinavano e... A finire in manette, su ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Bologna, due, ...Le autorità hanno annunciato l'indagine in stato di libertà di tre ladri che sfruttavano un metodo noto come 'tecnica dell'abbraccio' per rapinare ignare persone ...Ha portato a cinque arresti l’operazione ‘Mercurio’ (protettore dei ladri nella mitologia greca) condotta dai carabinieri di Carpi. In carcere sono finiti tre uomini e due donne, residenti in tre camp ...