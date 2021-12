DEPOPOLARE E DEINDUSTRIALIZZARE PER SALVARE IL CAPITALISMO GNOSTICO?

Leggi su databaseitalia

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Prendendo spunto dall’articolo di Carlo Freccero “Per le élites non c’è posto per noi sulla terra”, ho ritenuto opportuno tentare di spiegare la natura e le dinamiche dell’odierno turbo, per capire dove ci stanno spingendo e perché. Questa breve esposizione non vuole e non può essere esaustiva, limitandosi ad esaminare solo alcuni aspetti del fenomeno: … proviene da Database Italia.