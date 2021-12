Denunciato il biellese che si voleva vaccinare con il braccio in silicone | sarebbe un sanitario sospeso perché non vaccinato

Advertising

serenel14278447 : Denunciato il biellese che si voleva vaccinare con il braccio in silicone, sarebbe un sanitario sospeso perché non… - Andreacritico : cosa si potrà dire se costui, non sia mai, contragga il covid e abbia bisogno di essere curato? Denunciato il biel… - bizcommunityit : Denunciato il biellese che si voleva vaccinare con il braccio in silicone, sarebbe un sanitario sospeso perch… - infoitinterno : Denunciato il biellese che si voleva vaccinare con il braccio in silicone, sarebbe un sanitario sospeso perch… - Giancarla_Moreo : RT @SmMoretti: Denunciato il biellese che si voleva vaccinare con il braccio in silicone, l’infermiera che l’ha scoperto: “Sorrideva, volev… -

Ultime Notizie dalla rete : Denunciato biellese

Sarebbe un sanitario sospeso dal servizio perché non vaccinato, non dipendente Asl, l'uomoa Biella per essersi presentato a fare il vaccino con un braccio di silicone. "Era una persona distinta, come tante altre, perfino sorridente, cosa che negli ultimi periodi accade di rado. ...Follia in Piemonte, dove un no vax ha tentato l'impossibile pur di ottenere il Green Pass . Questa sera in un centro vaccinale di Biella , l'uomo, 50enne, si è presentato con un finto avambraccio per ...L'uomo che ieri sera si è recato al centro vaccinale di Biella con un braccio di silicone per farsi somministrare una dose di vaccino è un sanitario già sospeso dal servizio perchè no vax.Si è presentato a fare il vaccino con un braccio in silicone per evitare di farsi inoculare il siero anti Covid. La notizia dell'uomo che si è presentato al centro vaccinale ...