Dei d’Europa – La Grecia Campione di Euro 2004 (Di venerdì 3 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Marvin Trinca) – Il 2004 è stato un anno d’oro per la Grecia sportiva. Come prima cosa la nazione ellenica vide il ritorno delle Olimpiadi nel luogo dove nacquero in età antica e di fatto lo slogan di quella edizione recitava proprio ????? ?????? ????? (Benvenuti a casa). Senza ombra di dubbio, l’evento che però balzò alle cronache sportive scrivendo di fatto la storia sportiva della Grecia calcistica fu la vittoria del Campione Europeo di calcio in Portogallo. Nella storia dello sport, il calcio ellenico non ha mai avuto una storia costellata di successi e di grande impatto a livello internazionale, al contrario si è sempre contraddistinto per la forte valenza sociale delle squadre calcistiche elleniche. Per fare un esempio, due delle squadre più importanti e blasonate del ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 3 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Marvin Trinca) – Ilè stato un anno d’oro per lasportiva. Come prima cosa la nazione ellenica vide il ritorno delle Olimpiadi nel luogo dove nacquero in età antica e di fatto lo slogan di quella edizione recitava proprio ????? ?????? ????? (Benvenuti a casa). Senza ombra di dubbio, l’evento che però balzò alle cronache sportive scrivendo di fatto la storia sportiva dellacalcistica fu la vittoria delpeo di calcio in Portogallo. Nella storia dello sport, il calcio ellenico non ha mai avuto una storia costellata di successi e di grande impatto a livello internazionale, al contrario si è sempre contraddistinto per la forte valenza sociale delle squadre calcistiche elleniche. Per fare un esempio, due delle squadre più importanti e blasonate del ...

