DeGusti Arte al via al Teatro Bellini di Palermo, weekend ricco di degustazioni e artisti (Di venerdì 3 dicembre 2021) PArte oggi, venerdì 3 dicembre, la kermesse DeGusti Arte al Real Teatro Bellini di Palermo. Tre giorni di degustazioni di vino con le cantine più rappresentative del territorio, i birrifici più innovativi e aziende produttrici legate al mare a alla terra tra performance, musica e incontri. L’evento fino al 5 dicembre, oltre 20 cantine e 5 birrifici Fino al 5 dicembre saranno oltre venti ... il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Poggi, venerdì 3 dicembre, la kermesseal Realdi. Tre giorni didi vino con le cantine più rappresentative del territorio, i birrifici più innovativi e aziende produttrici legate al mare a alla terra tra performance, musica e incontri. L’evento fino al 5 dicembre, oltre 20 cantine e 5 birrifici Fino al 5 dicembre saranno oltre venti ... il Mattino di Sicilia.

Advertising

telodogratis : DeGusti Arte al via, weekend ricco di scoperte tra degustazioni e performance artistiche - palermo24h : DeGusti Arte al via, weekend ricco di scoperte tra degustazioni e performance artistiche - blogsicilia : #notizie #sicilia DeGusti Arte al via, weekend ricco di scoperte tra degustazioni e performance artistiche -… - GiornaleLORA : Degusti Arte: al Real Teatro Bellini la kermesse dedicata a calici, arte e food - palermo24h : Palermo, DeGusti Arte: al Real Teatro Bellini la kermesse dedicata a calici, arte e food -