De Roon: “Sono quasi bergamasco, potrei chiudere qui la mia carriera. Napoli? Partita difficile, ma siamo fiduciosi” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Martin De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a L’Eco di Bergamo in vista del big match di domani contro il Napoli: “Sarà una Partita difficile, ma siamo fiduciosi. Il Napoli è davvero forte, stanno giocando bene, ma anche noi siamo forti e vogliamo continuare così. Sarà una bella sfida: se vogliamo stare in alto, dobbiamo misurarci con squadre come Juve e Napoli. Sarà difficile, sicuramente, ma siamo fiduciosi”. Sullo scudetto: “Si può sognare ma non parliamo di scudetto. Ci Sono squadre più grandi che posSono investire maggiormente. Noi guardiamo Partita per Partita, abbiamo obiettivi per noi ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) Martin De, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a L’Eco di Bergamo in vista del big match di domani contro il: “Sarà una, ma. Ilè davvero forte, stanno giocando bene, ma anche noiforti e vogliamo continuare così. Sarà una bella sfida: se vogliamo stare in alto, dobbiamo misurarci con squadre come Juve e. Sarà, sicuramente, ma”. Sullo scudetto: “Si può sognare ma non parliamo di scudetto. Cisquadre più grandi che posinvestire maggiormente. Noi guardiamoper, abbiamo obiettivi per noi ...

