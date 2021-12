De Nicola: "Manca sinergia tra area medica e quella sportiva! Ecco di chi è la responsabilità!" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alfonso De Nicola ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Radio Punto Nuovo. L'ex medico del Napoli ha parlato delle differenze dello stato dei giocatori a livello fisico, facendo riferimento anche al tipo di preparazione attuale rispetto a quello del suo gruppo. Secondo il medico troppi sono gli infortunati, e il problema non sorge dalle partite giocate ogni 2/3 giorni, ma scaturisce o da un Mancato lavoro di prevenzione o da un inadeguato rapporto tra staff medico e tecnico. Di seguito quanto evidenziato: “Sono impazzito l’altra sera quando si sono infortunati tutti. Che cavolo, un po’ di prevenzione si potrebbe fare. Noi eravamo la squadra con meno lesioni muscolo-tendinee e invece ora siamo quella che ne ha di più. Ma come si fa a lavorare così male? Io le responsabilità le attribuisco a tutto lo staff. Se tutti sono capaci ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alfonso Deha rilasciato alcune parole ai microfoni di Radio Punto Nuovo. L'ex medico del Napoli ha parlato delle differenze dello stato dei giocatori a livello fisico, facendo riferimento anche al tipo di preparazione attuale rispetto a quello del suo gruppo. Secondo il medico troppi sono gli infortunati, e il problema non sorge dalle partite giocate ogni 2/3 giorni, ma scaturisce o da unto lavoro di prevenzione o da un inadeguato rapporto tra staff medico e tecnico. Di seguito quanto evidenziato: “Sono impazzito l’altra sera quando si sono infortunati tutti. Che cavolo, un po’ di prevenzione si potrebbe fare. Noi eravamo la squadra con meno lesioni muscolo-tendinee e invece ora siamoche ne ha di più. Ma come si fa a lavorare così male? Io le responsabilità le attribuisco a tutto lo staff. Se tutti sono capaci ...

Advertising

gigicalesso : RT @NFratoianni: Stamani davanti allo stabilimento #Bosch di #Bari : 'Manca una politica industriale in questo Paese, continuiamo a perdere… - Vignitta55 : RT @NFratoianni: Stamani davanti allo stabilimento #Bosch di #Bari : 'Manca una politica industriale in questo Paese, continuiamo a perdere… - fabcet : RT @NFratoianni: Stamani davanti allo stabilimento #Bosch di #Bari : 'Manca una politica industriale in questo Paese, continuiamo a perdere… - alberto02259892 : RT @NFratoianni: Stamani davanti allo stabilimento #Bosch di #Bari : 'Manca una politica industriale in questo Paese, continuiamo a perdere… - SI_sinistra : RT @NFratoianni: Stamani davanti allo stabilimento #Bosch di #Bari : 'Manca una politica industriale in questo Paese, continuiamo a perdere… -