Davide Silvestri asfalta Gianmaria Antinolfi! Ecco le taglienti dichiarazioni dell’attore

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021)Antinolfi rivela aquanto è accaduto nella notte con Sophie Codegoni. La reazioneè spiazzante A pochi minuti dall’inizio di una nuova puntata,Antinolfi svela all’amicoalcuni dettagli sulla notte trascorsa con Sophie Codegoni.racconta del bacio con Sophie e di quanto siano stati bene insieme, ma la reazione diè lapidaria e spiazzante: “eh bravo, cosa non si fa per una clip”. La frase è tagliente e non lascia spazio a dubbi: perla notte trae Sophie sarebbe solo una farsa per far parlare di sè in puntata., però, si ...