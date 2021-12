Davide Giri accoltellato e ucciso a New York, "tutto a caso". Italiano, 3o anni: il dramma scuote la Columbia University (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ammazzato a coltellate a New York, a soli 30 anni: la vittima è un Italiano, Davide Giri, dottorando alla prestigiosa Columbia University. Il ragazzo è stato assalito e ucciso in strada, il tutto giovedì sera intorno alle 23, ora locale. Secondo quanto trapela dalle prima informazioni rilanciate dal New York Post si tratterebbe di un accoltellamento "unprovoked", ossia immotivato. Davide Giri era iscritto alla School of Engineering and Applied Science della Columbia. È stato colpito dall'addome da un uomo tra la 123esima Street West e Amsterdam Avenue, nei pressi del campus universitario. Trasportato d'urgenza al Mount Sinai Morningside Hospital, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ammazzato a coltellate a New, a soli 30: la vittima è un, dottorando alla prestigiosa. Il ragazzo è stato assalito ein strada, ilgiovedì sera intorno alle 23, ora locale. Secondo quanto trapela dalle prima informazioni rilanciate dal NewPost si tratterebbe di un accoltellamento "unprovoked", ossia immotivato.era iscritto alla School of Engineering and Applied Science della. È stato colpito dall'addome da un uomo tra la 123esima Street West e Amsterdam Avenue, nei pressi del campus universitario. Trasportato d'urgenza al Mount Sinai Morningside Hospital, ma ...

