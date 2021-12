Daniele Giovanardi sospeso dai medici: “Se non è morto Berlusconi perché avere paura” (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’ex direttore del Policlinico di Modena, Daniele Giovanardi, ha continuato a difendere la tesi “Io non ho paura di morire di Covid, se sono sopravvissuti al virus Silvio Berlusconi e Boris Johnson perché io dovrei avere paura?”. Il gemello dell’ex senatore Carlo Giovanardi, per la sua scelta, già espressa da tempo con dichiarazioni pubbliche, è stato ora sospeso dall’Ordine dei medici sanzionando per lui lo stop all’attività che il medico continuava ad esercitare in forma privata dopo l’addio all’ospedale per raggiunti limiti di età. “Io sono stato esentato dal vaccino ma son stato comunque sospeso” ha sostenuto il diretto interessato sostenendo di aver presentato tutti i documenti comprovanti la ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’ex direttore del Policlinico di Modena,, ha continuato a difendere la tesi “Io non hodi morire di Covid, se sono sopravvissuti al virus Silvioe Boris Johnsonio dovrei?”. Il gemello dell’ex senatore Carlo, per la sua scelta, già espressa da tempo con dichiarazioni pubbliche, è stato oradall’Ordine deisanzionando per lui lo stop all’attività che il medico continuava ad esercitare in forma privata dopo l’addio all’ospedale per raggiunti limiti di età. “Io sono stato esentato dal vaccino ma son stato comunque” ha sostenuto il diretto interessato sostenendo di aver presentato tutti i documenti comprovanti la ...

