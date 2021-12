“Dammi qua!”. Eleonora Daniele strappa il cellulare dalle mani dell’ospite e risponde a Storie Italiane (Di venerdì 3 dicembre 2021) A Storie Italiane si parla di Ballando con le stelle. L’ultima parte del programma di Eleonora Daniele è stato dedicato allo show di Milly Carlucci che va in onda il sabato sera su Rai1 e in questa puntata le coppie di ballerini si sfidano per la semifinale. A giudicarli una giuria di esperti composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata dall’indomabile Carolyn Smith. A fare da contrappeso alla giuria tecnica, arriveranno i commenti dell’“ambasciatrice del popolo”, Rossella Erra. Protagonisti dello spazio dedicato al “Ballerino per una notte”, l’“Aquila di Ligonchio”, la grande cantante, conduttrice televisiva, attrice, Iva Zanicchi, e Gabriel Garko, l’attore più amato delle fiction Italiane. È intervenuta anche Sabrina Salerno che ha parlato del suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Asi parla di Ballando con le stelle. L’ultima parte del programma diè stato dedicato allo show di Milly Carlucci che va in onda il sabato sera su Rai1 e in questa puntata le coppie di ballerini si sfidano per la semifinale. A giudicarli una giuria di esperti composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata dall’indomabile Carolyn Smith. A fare da contrappeso alla giuria tecnica, arriveranno i commenti dell’“ambasciatrice del popolo”, Rossella Erra. Protagonisti dello spazio dedicato al “Ballerino per una notte”, l’“Aquila di Ligonchio”, la grande cantante, conduttrice televisiva, attrice, Iva Zanicchi, e Gabriel Garko, l’attore più amato delle fiction. È intervenuta anche Sabrina Salerno che ha parlato del suo ...

