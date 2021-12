“Dalla Napoli di Keith Haring ai giorni nostri”: al Pan di Napoli la mostra su street art e cultura pop (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un racconto della Napoli della street art e della cultura pop dagli anni ‘80 ai giorni nostri. Torna al PAN – Palazzo delle Arti di Napoli – una grande mostra dedicata interamente al movimento che negli anni ‘80, grazie all’arrivo sul territorio napoletano di artisti internazionali, si afferma nella città di partenopea. L’idea nasce dall’intuizione dal curatore Andrea Ingenito che, dopo aver visionato gli scatti fotografici inediti del celebre fotografo Luciano Ferrara, particolarmente attivo in quegli anni, ha ben pensato di creare un fil rouge che collegasse la Napoli del dopo terremoto, centro artistico per Eccellenza, e la Napoli odierna, città sempre in continua ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un racconto delladellaart e dellapop dagli anni ‘80 ai. Torna al PAN – Palazzo delle Arti di– una grandededicata interamente al movimento che negli anni ‘80, grazie all’arrivo sul territorio napoletano di artisti internazionali, si afferma nella città di partenopea. L’idea nasce dall’intuizione dal curatore Andrea Ingenito che, dopo aver visionato gli scatti fotografici inediti del celebre fotografo Luciano Ferrara, particolarmente attivo in quegli anni, ha ben pensato di creare un fil rouge che collegasse ladel dopo terremoto, centro artistico per Eccellenza, e laodierna, città sempre in continua ...

