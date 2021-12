Dalla critica alla regia, il debutto di Mario Sesti sul dramma dei padri separati (Di venerdì 3 dicembre 2021) Francois Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Claude Chabrol, Eric Rohmer: è da un movimento di critici passati alla regia che ha avuto origine, in Francia, la Nouvelle Vague. A cimentarsi per la prima volta con il cinema di finzione è ora, da noi, uno stimato critico cinematografico di lunga carriera, Mario Sesti, già autore di molti documentari. Il suo “Altri padri”, presentato fuori concorso al Torino Film Festival, non è “I quattrocento colpi”, ma si occupa di un fenomeno sociale tutt’altro che irrilevante: la deriva economica e sociale dei separati di pochi mezzi con prole. Su questo fenomeno- allora agli albori- Ivano De Matteo aveva diretto nel 2012 “Gli equilibristi”, con Valerio Mastandrea. Nel film di Sesti – che va in sala per tre giorni il 13, 14 e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Francois Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Claude Chabrol, Eric Rohmer: è da un movimento di critici passatiche ha avuto origine, in Francia, la Nouvelle Vague. A cimentarsi per la prima volta con il cinema di finzione è ora, da noi, uno stimato critico cinematografico di lunga carriera,, già autore di molti documentari. Il suo “Altri”, presentato fuori concorso al Torino Film Festival, non è “I quattrocento colpi”, ma si occupa di un fenomeno sociale tutt’altro che irrilevante: la deriva economica e sociale deidi pochi mezzi con prole. Su questo fenomeno- allora agli albori- Ivano De Matteo aveva diretto nel 2012 “Gli equilibristi”, con Valerio Mastandrea. Nel film di– che va in sala per tre giorni il 13, 14 e ...

Advertising

HuffPostItalia : Dalla critica alla regia, il debutto di Mario Sesti sul dramma dei padri separati - bloccoappunti : @francotaratufo2 Il diritto di critica è stato cancellato dalla Costituzione ? - assente3 : RT @nonfaretardi: Grande regista, Kathryn Bigelow diresse questo film, stroncato dalla critica, ma più cupo, violento e claustrofobico di B… - AlbiIndecente : @fede20V Ma non capisco perché non dicono ad Erio le cose come stanno realmente. È dalla prima puntata che canna tu… - watsonperiodo : i fan di House of Gucci stanno buttando letteralmente merda su qualsiasi altro film di questa stagione dei premi di… -