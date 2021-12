Dal falso biologo svizzero alla setta no-vax italiana | Meta fa pulizia contro la disinformazione

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Più di un migliaio tra account, gruppi e pagine di Facebook e Instagram sono stati rimossi per fake news e intimidazioni Un fintopopolare solo in Cinal’Organizzazione Mondiale della Sanità e gli Stati Uniti, le accuse incrociate tra polacchi e bielorussi per la crisi al confine tra i due paesi, con collegamenti al KGB di Minsk. E ancora gli attacchii palestinesi e, in misura …

Advertising

CarloCalenda : L'accordo sul fisco va nella direzione sbagliata. Il taglio andava concentrato sui giovani e sulla riduzione del co… - Stefano87867985 : @TuvoReal @Anna302478978 Se non riuscite a distinguere il vero dal falso; una provocazione eccetera eccetera.. Bhe… - non_scherziamo : RT @riccardolavelli: @GiulioMarini2 Le sembra normale avvocato che io e mia moglie siamo stati fatti mettere nel conteggio dei positiv… - zzalagb : Momento momento. Siamo passati dal falso in bilancio a concentrare l’inchiesta attorno a questa famosa carta segret… - monetamarilena : RT @riccardolavelli: @GiulioMarini2 Le sembra normale avvocato che io e mia moglie siamo stati fatti mettere nel conteggio dei positiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal falso

VeneziaToday

Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero. Ecco le Fake News più condivise di ...6 dicembre il super green pass sarà obbligatorio anche in zona bianca e si potrà ottenere solo tramite il vaccino o essendo guaritiCovid. Quindi i tamponi non saranno più validi per avere accesso ai luoghi pubblici: un modo, quello escogitatogoverno presieduto da Mario Draghi, per incentivare ulteriormente la ...Lontano dal campo dal 30 novembre, la degenza di LeBron James ... Il numero 6 dei gialloviola è stato un caso di falsa positività. Così recita il comunicato ufficiale con cui la lega ha dato il via ...È scattato immediatamente il sequestro di questi prodotti insicuri poiché posti in vendita in violazione delle norme del cd. “Codice del consumo” PESCARA ...