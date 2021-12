Dal Cdm via libera a nuove norme contro la violenza sulle donne (Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne.“Il ddl certifica l’impegno di tutto il governo con grande convinzione nel contrasto alla violenza maschile contro le donne”, ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, nel corso della conferenza stampa con tutte le ministre del governo, al termine del Cdm.“Tutte le donne vittime di violenza devono sapere che non sono sole e che ci sono le istituzioni pronte ad accogliere la loro richiesta di aiuto, attivando ogni strumento necessario per tutelare la loro salute, libertà e dignità”, ha proseguito Bonetti.“Questo provvedimento ci ha viste lavorare tutte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha dato il viaal disegno di legge per la prevenzione e il contrasto della.“Il ddl certifica l’impegno di tutto il governo con grande convinzione nel contrasto allamaschilele”, ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, nel corso della conferenza stampa con tutte le ministre del governo, al termine del Cdm.“Tutte levittime didevono sapere che non sono sole e che ci sono le istituzioni pronte ad accogliere la loro richiesta di aiuto, attivando ogni strumento necessario per tutelare la loro salute, libertà e dignità”, ha proseguito Bonetti.“Questo provvedimento ci ha viste lavorare tutte ...

Advertising

ItaliaNotizie24 : Dal Cdm via libera a nuove norme contro la violenza sulle donne - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Dal Cdm via libera a nuove norme contro la violenza sulle donne - - blogsicilia : #notizie #sicilia Dal Cdm via libera a nuove norme contro la violenza sulle donne - - LinaVadal : RT @RaiNews: L'ipotesi, avanzata dal premier Mario Draghi nella cabina di regia di questa mattina, era appoggiata da Pd, M5s e Leu, mentre… - CorriereCitta : Dal Cdm via libera a nuove norme contro la violenza sulle donne -