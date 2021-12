Csm, la legge profetica di Giuseppe Valentino: 10 anni fa capì cosa non andava (e come riformarlo) (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’imperativo è fare presto, perché non ci si può permettere di arrivare all’elezione del Csm con le vecchie regole. Quelle, per intendersi, del cosiddetto “sistema Palamara”. Il punto è, però, che mentre la politica si macera sulla riforma del Csm e su come farla senza dover mettere anche mano alla Costituzione, il tempo passa e la scadenza elettorale del luglio 2022 è dietro l’angolo. Tanto più che l’iter del disegno di legge delega al governo stenta a decollare: ripreso ieri in Commissione giustizia alla Camera, è stato subito aggiornato. Eppure un testo che potrebbe sciogliere tutti i nodi esiste da tempo: lo presentò nel 2009, come primo firmatario, l’allora senatore del Pdl, Giuseppe Valentino, oggi presidente della Fondazione An. La riforma del Csm proposta 10 anni fa da ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’imperativo è fare presto, perché non ci si può permettere di arrivare all’elezione del Csm con le vecchie regole. Quelle, per intendersi, del cosiddetto “sistema Palamara”. Il punto è, però, che mentre la politica si macera sulla riforma del Csm e sufarla senza dover mettere anche mano alla Costituzione, il tempo passa e la scadenza elettorale del luglio 2022 è dietro l’angolo. Tanto più che l’iter del disegno didelega al governo stenta a decollare: ripreso ieri in Commissione giustizia alla Camera, è stato subito aggiornato. Eppure un testo che potrebbe sciogliere tutti i nodi esiste da tempo: lo presentò nel 2009,primo firmatario, l’allora senatore del Pdl,, oggi presidente della Fondazione An. La riforma del Csm proposta 10fa da ...

Un elemento che dovrà essere determinante per immaginare il Csm di domani, perché non si può pensare di riparare tutti i guasti emersi soltanto cambiando la legge elettorale. Una riforma che voglia...