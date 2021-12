Crisanti sulla terza dose | ' Magari si sapesse quanto dura | per ora stiamo tutti imparando'

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La verità è nota da tempo anche se tanti no - vax e riduzionista fanno finta di non conoscerla: il Covid 19 c'è solo da due anni e tante cose non si sano, perché nessuno ha la palla di vetro ma solo ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti sulla

Test rigorosamente 'molecolare perché - spiega- come si sa il tampone rapido nella migliore delle ipotesi ha una attendibilità del 70% se non del 50%'. Come mi comporterei con 'un parente ..., i dati sconvolgenticontagiosità - VideoIl direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova: "Quel che ci dice l'esperienza di Israele è che ripristina totalmente la protezione" ...L'emergenza Covid torna a fare paura e Crisanti raccomanda un Natale in sicurezza: per questo motivo, consiglia un tampone ai parenti non vaccinati.