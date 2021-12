Covid, Zaia: “Non ce l’ho con no vax, ma vaccino è soluzione” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Stop ai tamponi dalla Regione per chi non è vaccinato contro il Covid? “Io ho l’obbligo di dire la verità ai cittadini. Non ce l’ho con i no vax ma vaccinarsi è la soluzione. Non possiamo continuare a diffondere l’alibi che questo virus si cura a casa. Basta. Il 93% si è curato a casa, ma senza pneumologie e terapie intensive molti sarebbero morti”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, a Radio Anch’io su Rai1, parlando della decisione delle Ulss venete di non effettuare più tamponi a pagamento per i non vaccinati. “Abbiamo una macchina dei tamponi micidiale – ha spiegato Zaia – ma siamo anche impegnati sul fronte delle vaccinazioni, siamo la regione che vaccina di più in Italia. Abbiamo tanto fronti aperti, 700 pazienti in ospedale Covid. Finiamola con le menate, a parità ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Stop ai tamponi dalla Regione per chi non è vaccinato contro il? “Io ho l’obbligo di dire la verità ai cittadini. Non cecon i no vax ma vaccinarsi è la. Non possiamo continuare a diffondere l’alibi che questo virus si cura a casa. Basta. Il 93% si è curato a casa, ma senza pneumologie e terapie intensive molti sarebbero morti”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca, a Radio Anch’io su Rai1, parlando della decisione delle Ulss venete di non effettuare più tamponi a pagamento per i non vaccinati. “Abbiamo una macchina dei tamponi micidiale – ha spiegato– ma siamo anche impegnati sul fronte delle vaccinazioni, siamo la regione che vaccina di più in Italia. Abbiamo tanto fronti aperti, 700 pazienti in ospedale. Finiamola con le menate, a parità ...

