Covid | Welcomeasy | Green Pass non ferma il turismo

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Le misure di sicurezza per chi viaggia servono e continueranno a servire, probabilmente, ancora fino al 2023 e oltre. Ma ilper soggiornare nelle strutture ricettive, così come altre possibili limitazioni, non deve per forzare il, anzi. Il settore è chiamato a un grande cambiamento che può e deve essere affrontato, per tornare a crescere,o dopoo: a partire dalle azioni quotidiane dei professionisti dell’ospitalità. Ne è convinto Paolo Zennaro, Ceo di, la prima App nel panorama italiano progettata per i professionisti dell’accoglienza per una gestione facile e veloce dei check-in e l’invio in sicurezza delle schede alloggiati alla questura. “C’è grande incertezza – sottolinea – su cosa potrebbe accadere nel 2022, perché non ...