Covid, vaccino ai bambini. I dati di Israele: “Immunizzati in 60mila, pochi casi isolati di febbre moderata” (Di venerdì 3 dicembre 2021) A giorni giorni dall’avvio della vaccinazione di bambini tra 5 e 11 anni in Israele non ci sono in base ai dati preliminari report di seri effetti collaterali. A riportate la notizia è il sito Ynet sulla base di informazioni ottenute dal ministero della Sanità e dalle mutue che somministrano le dosi di Pfizer adatto a quella fascia d’età. Finora sono stati vaccinati circa 60mila bambini (pari al 5%) e il dottor Roni Farber – capo della sanità pubblica di Meuhedet, una delle mutue – ha detto al sito che la maggior parte dei bambini vaccinati non avuto alcun effetto collaterale. “La maggioranza di loro immunizzata con la prima dose – ha spiegato – non ha subito effetti collaterali. Ci sono stati alcuni pochi isolati casi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) A giorni giorni dall’avvio della vaccinazione ditra 5 e 11 anni innon ci sono in base aipreliminari report di seri effetti collaterali. A riportate la notizia è il sito Ynet sulla base di informazioni ottenute dal ministero della Sanità e dalle mutue che somministrano le dosi di Pfizer adatto a quella fascia d’età. Finora sono stati vaccinati circa(pari al 5%) e il dottor Roni Farber – capo della sanità pubblica di Meuhedet, una delle mutue – ha detto al sito che la maggior parte deivaccinati non avuto alcun effetto collaterale. “La maggioranza di loro immunizzata con la prima dose – ha spiegato – non ha subito effetti collaterali. Ci sono stati alcunidi ...

